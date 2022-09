Ligue 1 2022 23 | il Marsiglia batte in rimonta il Lille | a segno Alexis Sanchez

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Termina 2-1 il match tra, sfida valida per la settima giornata del campionato di/23. La partita, disputata allo stadio Velodrome, è stata decisa dalle reti die Gigot per i padroni di casa, di Isamily l’iniziale vantaggio degli ospiti. Vittoria importante dunque per il, che sale al primo posto in classifica con 19 punti a pari con il PSG. SportFace.