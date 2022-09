Le pagelle di Inter-Torino 1-0 | Brozovic salva i nerazzurri

Leggi su 11contro11

(Di sabato 10 settembre 2022) Dopo le due sconfitte consecutive nel derby e contro il Bayern Monaco in Champions, l’torna alla vittoria in una gara complicata contro il. A decidere l’incontro ci ha pensatonel finale ben servito da Barella su un taglio in area di rigore. Un match sofferto da parte degli uomini di Simone Inzaghi contro unrognoso e pericoloso in proiezione offensiva. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di, proviamo a valutare l’operato del direttore di gara. Arbitro: Giovanni Ayroldi 6 – Sbaglia nell’espellere Sanabria per una gomitata involontaria ai danni di ...