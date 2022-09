Il Napoli soffre, ma batte lo Spezia grazie a Raspadori. L'Inter ringrazia Brozovic (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli - Spezia 1 - 0 Marcatore: 44' st Raspadori Napoli (4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5, Mario Rui 5.5; Anguissa 6 (12' st Zielinski 6), Ndombele 5.5 (1' st Lobotka ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 settembre 2022)1 - 0 Marcatore: 44' st(4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5, Mario Rui 5.5; Anguissa 6 (12' st Zielinski 6), Ndombele 5.5 (1' st Lobotka ...

