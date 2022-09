Il Giornale | Zhang pronto a vendere l’Inter Il prezzo è 1 | 2 miliardi | così da non subire perdite

(Di sabato 10 settembre 2022) Ieri, su Twitter, Fabrizio Biasin ha scritto cheha dato mandato alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs di trovare un acquirente per. Oggi la notizia è su quasi tutti i giornali. Ilscrive che ilfissato in 1,2consentirebbe di nonrispetto agli investimenti fatti e ai debiti accumulati. “Goldman Sachs sta sondando da almeno 2 mesi il mercato internazionale.sr ha fissato il: 1,2, quanto il Milan. La banca d’affari ha stampato e diffuso dei teaser, mini-pubblicazioni di profilo economico, che riassumono i numeri riservati del club. È compreso anche il piano di sviluppo con lo stadio di proprietà, di cui al momento non esiste ...

Un esonero tanto oneroso, è l'ultima cosa che può permettersi in questo momento. Dire che piace De Zerbi, è quasi naturale. Così com'è suggestivo il nome del tripletista Thiago Motta destinato ...La dirigenza al completo, presidente compreso, ha assistito all'allenamento domenicale a bordo campo, un modo per dimostrarsi vicini al gruppo in difficoltà, alla vigilia di una sfida ... È come se la crisi in cui l'Inter è precipitata con 3 sconfitte nelle ultime 4 partite e da cui cercherà d ...Importante indiscrezione societaria da parte del noto giornalista interista Fabrizio Biasin, il quale ha annunciato sui social come la famiglia Zhang sia pronta a vendere le quote dell'