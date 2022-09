I regali e i soldi per Alessia Pifferi, in carcere per l’omicidio di sua figlia Diana (Di sabato 10 settembre 2022) Alessia Pifferi, 37 anni, arrestata il 21 luglio scorso con l’accusa di aver lasciato morire da sola in casa la figlia di un anno e mezzo Diana, riceve molti regali. E anche soldi. Arrivano allo studio della sua avvocata Solange Marchignoli. Profumi, creme per il corpo, smalti, acqua di colonia, balsami. E ancora: libri, vestiti, elastici per capelli. E anche qualche centinaio di euro spendibile in carcere secondo le procedure e bonificato sul conto apposito con il nome del beneficiario. L’edizione milanese di Repubblica scrive che a inviarli sono cittadini che non c’entrano nulla con il caso: «Voglio dare una mano anche io — si legge in uno dei messaggi arrivati allo studio legale —. Non inviando soldi (non mi sembra il caso) ma magari qualcosa che ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022), 37 anni, arrestata il 21 luglio scorso con l’accusa di aver lasciato morire da sola in casa ladi un anno e mezzo, riceve molti. E anche. Arrivano allo studio della sua avvocata Solange Marchignoli. Profumi, creme per il corpo, smalti, acqua di colonia, balsami. E ancora: libri, vestiti, elastici per capelli. E anche qualche centinaio di euro spendibile insecondo le procedure e bonificato sul conto apposito con il nome del beneficiario. L’edizione milanese di Repubblica scrive che a inviarli sono cittadini che non c’entrano nulla con il caso: «Voglio dare una mano anche io — si legge in uno dei messaggi arrivati allo studio legale —. Non inviando(non mi sembra il caso) ma magari qualcosa che ...

