Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: vince Gherdeina, cadono Fassa, Cortina e Vipiteno nel derby con Renon (Di sabato 10 settembre 2022) Con i primi 5 incontri disputati questa sera, ha preso ufficialmente il via la Alps Hockey League 2022-2023. Sul ghiaccio erano subito impegnate cinque squadre italiane per l'esordio stagionale. Fassa è incappata in un pesante ko interno contro i Red Bull Hockey Juniors, stesso destino per Cortina in casa di Jesenice, mentre Renon sbanca Vipiteno nel derby, infine Gherdeina super Linz. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio, cos'è successo nella serata di Alps Hockey League. I MATCH DELLA SERATA SHC Fassa Falcons-Red Bull Hockey Juniors 1-5: ad Alba di Canazei gli ospiti non ...

