F1 | Christian Horner | “Abbiamo sacrificato un po’ le qualifiche per andar forte in gara domani”

(Di sabato 10 settembre 2022) Una strategia c’è. La Red Bull non può sorridere al termine delledel GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. La pole-position è andata alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, tornato a mettere la sua zampata dopo che la p.1 mancava in campionato dall’appuntamento di Le Castellet (Francia). Un ordine di classifica, però, sconvolto dai ben nove piloti che sono stati sanzionati per sostituzioni a livello di motore, ivi compreso Max Verstappen che, dal secondo posto del time-attack, si dovrà posizionein quarta casella alle spalle del britannico della Mercedes George Russell e dell’alfiere della McLaren Lando Norris. Nelle retrovie, invece, sarà il messicano Sergio Perez, penalizzato di 10 posizioni in griglia. Pensa positivo, però, il Team Principal della squadra anglo-austriaca...

theshieldofspo1 : Christian Horner non esclude un ritorno di #Honda. #TSOS // #Motorsport // #F1 // #RedBull - balaclavalines : christian horner a piazzale loreto - theshieldofspo1 : Christian Horner parla del fondo della #RedBull e delle difficoltà di Sergio Perez. #TSOS // #Motorsport // #F1 //… - rossomotori : Christian #Horner ha confermato l'interesse di @AlphaTauriF1 per Colton #Herta; ora si attende una risposta da part… - zazoomblog : F1 Christian Horner: “Abbiamo dato a Max Verstappen la macchina che merita è il migliore di tutti!” - #Christian… -

OA Sport

... in sostanza, si sente il Team Principal della Red Bullchiamare a raccolta il campione del mondo olandese, il quale però decide di fare una deviazione al suo percorso per finire ...Il punto del contendere, sul quale Red Bull Racing - nello specifico, Helmut Marko e- è stata irremovibile ha riguardato il controllo della partnership, prevista da documenti ... F1, Christian Horner: "Penalità a Verstappen non un dramma, contenti del passo a Monza" La partnership con la Porsche si è arenata perché a Milton Keynes hanno fatto capire chiaramente di non avere alcuna intenzione di perdere la propria autonomia. La volontà è di essere in grado di prod ...Nel corso degli ultimi mesi, Porsche e Red Bull hanno discusso sulla possibilità dell'ingresso di Porsche in Formula 1. Le due società sono ora giunte alla conclusione congiuntamente che questi colloq ...