Ascolti TV | Venerdì 9 settembre 2022. I Music Awards vincono con il 20.4%, Benvenuti al Sud risponde con il 13.6%. Quarto Grado riparte dal 7.7%, Propaganda Live dal 5.4% (Di sabato 10 settembre 2022) Music Awards 2022 - Vanessa Incontrada e Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 9 settembre 2022, su Rai1 i Tim Music Awards, in onda dalle 21.33 alle 23.58, hanno conquistato 2.859.000 spettatori pari al 20.4% di share (la presentazione, in onda dalle 20.40 alle 21.28, registra 3.118.000 spettatori con il 18.5%; qui gli Ascolti della passata edizione e qui l’Arena svuotata a causa della grandine). Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 1.991.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 Il Tempio della Velocità ha interessato 516.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha catturato l’attenzione di 1.111.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Elezioni Politiche ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 settembre 2022)- Vanessa Incontrada e Carlo Conti Nella serata di ieri,, su Rai1 i Tim, in onda dalle 21.33 alle 23.58, hanno conquistato 2.859.000 spettatori pari al 20.4% di share (la presentazione, in onda dalle 20.40 alle 21.28, registra 3.118.000 spettatori con il 18.5%; qui glidella passata edizione e qui l’Arena svuotata a causa della grandine). Su Canale 5al Sud ha raccolto davanti al video 1.991.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 Il Tempio della Velocità ha interessato 516.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 ha catturato l’attenzione di 1.111.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Elezioni Politiche ...

