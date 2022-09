Uk, a Balmoral le due grandi assenti sono state Kate e Meghan: i motivi (Di venerdì 9 settembre 2022) Le mogli di William e Harry non sono andate a Balmoral Mentre tutta la Royal Family accorreva al capezzale della Regina Elisabetta II, Kate e Meghan rimanevano a Londra. Due assenza pesanti e che non sono passate in osservato. William, figlio maggiore di Carlo e Diana si è precipitato a Balmoral così come Harry che per coincidenza era in UK per alcuni eventi benefici. Kate e Meghan, due grandi assenti Kate Middileton è rimasta con i figli a Windors visto che ieri, 8 settembre, era il primo giorno di squadra a Lambrook School. A darne notizia un comunicato di Kensington Palace: «La Duchessa di Cambridge è rimasta a Windsor con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che oggi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Le mogli di William e Harry nonandate aMentre tutta la Royal Family accorreva al capezzale della Regina Elisabetta II,rimanevano a Londra. Due assenza pesanti e che nonpassate in osservato. William, figlio maggiore di Carlo e Diana si è precipitato acosì come Harry che per coincidenza era in UK per alcuni eventi benefici., dueMiddileton è rimasta con i figli a Windors visto che ieri, 8 settembre, era il primo giorno di squadra a Lambrook School. A darne notizia un comunicato di Kensington Palace: «La Duchessa di Cambridge è rimasta a Windsor con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis che oggi ...

