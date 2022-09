(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Domenica 11 settembre,ore 18.00, nel Monastero San Vincenzo a Bassano Romano, scendono in campo la Nazionale Italiana Cantanti Christian Music, la Nazionale Italiana Giornalisti e la Nazionale Soccer Team Argos Forze di Polizia. Sarà presente il giornalista Ezio Luzzi Bassano Romano (VT), 9 settembre 2022 – Domenica 11 settembre,ore 18.00, nel Monastero di San Vincenzo a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, sede ufficialeNazionale Italiana Cantanti Christian Music, si terrà, con il PatrocinioSIAE, Società Italiana Autori ed Editori e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, associazione benemerita riconosciuta dal CONI, “Ildel”, tra la Nazionale Italiana Cantanti Christian Music, la Nazionale Italiana Giornalisti e la ...

"Triangolare del Cuore", la musica cristiana commemora le vittime dell'attentato terroristico alle Torri Gemelle e le vittime della guerra in Ucraina Domenica 11 settembre, alle ore 18.00, nel Monastero San Vincenzo a Bassano Romano, scendono in campo la Nazionale Italiana Cantanti Christian Music, la Naziona ...