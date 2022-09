Treni | otto ore di sciopero Dalle 9

calabrianewsit : Sciopero dei treni, anche in Calabria domani sarà un venerdì nero: stop di otto ore dalle 9 alle 17 -… - UGLConf : Su @tempoweb domani sciopero di otto ore per i treni. I sindacati: «La gravità e l'intollerabilità delle numerose e… - infoitinterno : Sciopero treni 9 settembre, otto ore di stop: possibili cancellazioni - TuttoQuaNews : RT @La_Prealpina: Treni, venerdì otto ore di sciopero - La_Prealpina : Treni, venerdì otto ore di sciopero -

Dallo scorso 11 luglio, sulla linea ferroviaria Cuneo - Ventimiglia, viaggiano quattro coppie dial giorno. Sono quindi raddoppiate, anche se ben lontane dallecoppie che viaggiavano sulla linea fino al 2014. Il tema della riduzione delle corse è motivo di proteste da parte di tutti i ...Dalle 9 alle 17 si fermeranno macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper Sciopero nazionale deiprevisto per domani, venerdì 9 settembre 2022. Dalle 9 alle 17 si fermeranno macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper. A proclamare la protesta unitariamente Filt ...I dati di RFI evidenziano circa 55 mila passeggeri sui quattro treni aggiunti dallo scorso 11 luglio. Trasportate oltre 2mila bici. E, per ora, le corse in più restano ...La protesta di otto ore, dalle 9 alle 17, convocata dai sindacati. Cancellazioni e ritardi possibili anche oltre l'orario di sciopero ...