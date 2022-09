“The Inferno, Broken in Nine Pieces”, la personale di Luisa Rabbia: “Esamina la profondità del dolore” (Di venerdì 9 settembre 2022) Inaugura venerdì 9 settembre (dalle 18 alle 21) The Drawing Hall di Grassobbio (via Boschetti 87) la mostra personale di Luisa Rabbia “The Inferno, Broken in Nine Pieces”, che rimarrà fino all’1 ottobre. Un serie di disegni di forte impatto visivo in cui il segno affonda nelle viscere dell’anatomia e nelle profondità della psiche. Quasi delle radiografie dove paesaggio interiore ed esteriore sembrano confondersi, tra memoria organica e suggestione esistenziale. L’allusione ai cerchi della Commedia dantesca è esplicita fin dall’intestazione, ma la sfida si sposta – di disegno in disegno – dalla memoria culturale alla dimensione del disagio individuale e contemporaneo. È un’arte che mette al centro il corpo ma non elude i grandi problemi della coscienza, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 settembre 2022) Inaugura venerdì 9 settembre (dalle 18 alle 21) The Drawing Hall di Grassobbio (via Boschetti 87) la mostradi“Thein”, che rimarrà fino all’1 ottobre. Un serie di disegni di forte impatto visivo in cui il segno affonda nelle viscere dell’anatomia e nelledella psiche. Quasi delle radiografie dove paesaggio interiore ed esteriore sembrano confondersi, tra memoria organica e suggestione esistenziale. L’allusione ai cerchi della Commedia dantesca è esplicita fin dall’intestazione, ma la sfida si sposta – di disegno in disegno – dalla memoria culturale alla dimensione del disagio individuale e contemporaneo. È un’arte che mette al centro il corpo ma non elude i grandi problemi della coscienza, ...

