Sul presidenzialismo la sinistra continua a dire sciocchezze con incredibile ipocrisia

(Di venerdì 9 settembre 2022) Adesso basta. Mettiamo le carte sul tavolo. Hanno rieletto Mattarella. Hanno infranto la consuetudine – fa parte o no della Costituzione? Eh, ora non più: ci comprendiamo, no? – della non rieleggibilità. Per la seconda volta. L’interessato aveva richiamato il magistero avverso dei predecessori, un po’ di “destra”; diciamola tutta: eletti con i voti del Msi; eh sì, Antonio Segni e Giovanni Leone: due capi di Stato giuristi e che giuristi, cavolo. Due prof di diritto, uno – il quarto Presidente – pure ex rettore. Non alla Montanari: arrossisco per lui, quando parla di Quinta Repubblica con tanto crasso ignorare. Loro – disse “prima” Mattarella – erano contrari alla rieleggibilità: la consideravano “consuetudo” implicita alla Carta. Perché: bla bla, bla. Tante ragioni. Giuste. Tutte. Contrario lo era anche Ciampi (anche lui eletto con i voti della destra). Quindi: non azzardatevi – li ...