"Se fossi stato la Meloni...". Calenda, delirio totale: l'ultima spiazzante sparata | Guarda (Di venerdì 9 settembre 2022) "Giorgia Meloni non è pronta". A dirlo è Carlo Calenda. Ospite di PiazzaPulita su La7, nella puntata di giovedì 8 settembre, il leader di Azione contesta i cartelloni della campagna elettorale di Fratelli d'Italia: "Vedo ovunque la parola 'pronti' - esordisce da Corrado Formigli -, ma io non credo che sia pronta, perché ha scarsissima esperienza di governo e internazionale". Insomma, Calenda - europarlamentare spesso contestato per le sue assenze - dà lezioni al primo partito italiano e alla sua leader. E ancora: "Siamo in un periodo particolare, se io fossi stato la Meloni, quello che avrei fatto sarebbe stato 'fammi fare un po' di esperienza nel governo Draghi come ministro' prima di dire 'sono pronta a governare'". Finita qui? Neanche per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) "Giorgianon è pronta". A dirlo è Carlo. Ospite di PiazzaPulita su La7, nella puntata di giovedì 8 settembre, il leader di Azione contesta i cartelloni della campagna elettorale di Fratelli d'Italia: "Vedo ovunque la parola 'pronti' - esordisce da Corrado Formigli -, ma io non credo che sia pronta, perché ha scarsissima esperienza di governo e internazionale". Insomma,- europarlamentare spesso conteper le sue assenze - dà lezioni al primo partito italiano e alla sua leader. E ancora: "Siamo in un periodo particolare, se iola, quello che avrei fatto sarebbe'fammi fare un po' di esperienza nel governo Draghi come ministro' prima di dire 'sono pronta a governare'". Finita qui? Neanche per ...

