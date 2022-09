Ragazza stuprata dopo serata alla Vucciria. Indaga la polizia (Di venerdì 9 settembre 2022) Ragazza stuprata dopo serata alla Vucciria, a denunciare è proprio la vittima.La Ragazza ha raccontato alla polizia di essere stata stuprata in una traversa di via Ugo La Malfa.Una serata alla Vucciria come altre, insieme agli amici e li che la giovane 29 enne ha conosciuto il suo violentatore.Durante la serata è stata avvicinata dal ragazzo, e insieme, bevendo e mangiando qualcosa tra la Taverna Azzurra e Piazza Garraffello , i due giovani hanno passato la serata, una serata apparentemente tranquilla. Tutto è avvenuto tra la notte di Lunedì e Martedì, quando si è fatta l’ora di andare a casa, il ragazzo si è ... Leggi su vivendopalermo.news (Di venerdì 9 settembre 2022), a denunciare è proprio la vittima.Laha raccontatodi essere statain una traversa di via Ugo La Malfa.Unacome altre, insieme agli amici e li che la giovane 29 enne ha conosciuto il suo violentatore.Durante laè stata avvicinata dal ragazzo, e insieme, bevendo e mangiando qualcosa tra la Taverna Azzurra e Piazza Garraffello , i due giovani hanno passato la, unaapparentemente tranquilla. Tutto è avvenuto tra la notte di Lunedì e Martedì, quando si è fatta l’ora di andare a casa, il ragazzo si è ...

