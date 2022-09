Polio, stato di emergenza a New York: 'Tracce del virus sono state trovate nelle acque di cinque contee' (Di venerdì 9 settembre 2022) Polio , stato di emergenza a New York : lo ha dichiarato Kathy Hochul, la governatrice dopo che Tracce del virus sono state trovate nelle acque di cinque contee tra le quali New York. Lo riporta il ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022)dia New: lo ha dichiarato Kathy Hochul, la governatrice dopo chedelditra le quali New. Lo riporta il ...

repubblica : Usa: polio a New York, dichiarato stato d'emergenza - MediasetTgcom24 : Usa, lo Stato di New York dichiara l'emergenza poliomielite #usa #NewYork #polio #poliomielite - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #polio, #stato di emergenza a #new york: «Tracce del virus sono state trovate nelle acque di cinque contee» https://t… - MarcG_69 : Usa: polio a New York, dichiarato stato d'emergenza - TelevideoRai101 : Polio,New York proclama stato emergenza -