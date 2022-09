Paragone “Serve scostamento di bilancio | uscire dalla gabbia europea”

(Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lodiè quanto mai fondamentale, prioritario e urgente. Non più prorogabile. Lo dicevamo un mese fa e avremmo potuto tranquillamente riparare a giugno le bollette di luglio e di agosto”. Lo ha detto Gianluigi, leader di Italexit, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell’agenzia Italpress.si è soffermato sulla crisi energetica e sulle possibili soluzioni. “Lodi– ha continuato – è fare un pò più di deficit ma questo deficit andrebbe a creare una specie di rete di protezione a favore di famiglie e imprese”. Peroccorre, inoltre, “aggredire in maniera totale gli speculatori”.Sul piano europeo “il discorso del tetto al prezzo del gas comporta ...

"Il Made in Italy è fatto dal trionfo delle eccellenze. Se l'Unione europea serve per trovare una standardizzazione, non serve". Lo ha detto Gianluigi Paragone, leader di Italexit, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica 'Primo Piano - Verso il voto' dell'agenzia Italpress.