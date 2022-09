“Nessuno vuole la pace in Ucraina, l’Europa si sta affondando da sola”: parla Gian Micalessin (Video) (Di venerdì 9 settembre 2022) Grosseto, 9 set — «Il conflitto russo-ucraino lo stiamo perdendo noi italiani e noi europei». A dirlo è Gian Micalessin, giornalista e documentarista di guerra nel corso conferenza Guerra alle porte d’Europa a Direzione Rivoluzione 2022. Assieme al collega Fausto Biloslavo e Alberto Palladino è intervenuto alla festa nazionale di CasaPound Italia che si terrà a Principina a Mare (Grosseto) dall’8 all’11 settembre. «Il vero scandalo di questa guerra sta nel fatto che a sei mesi dal suo inizio non è ancora stata formulata una proposta di pace o un negoziato», prosegue Micalessin, «e stiamo assistendo a questo conflitto come a una partita di calcio come tifosi sugli opposti spalti, incapaci di comprendere che sul terreno muoiono sia gli ucraini sia i russi. Questo risulterà in un grande massacro collettivo che non porterà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Grosseto, 9 set — «Il conflitto russo-ucraino lo stiamo perdendo noi italiani e noi europei». A dirlo è, giornalista e documentarista di guerra nel corso conferenza Guerra alle porte d’Europa a Direzione Rivoluzione 2022. Assieme al collega Fausto Biloslavo e Alberto Palladino è intervenuto alla festa nazionale di CasaPound Italia che si terrà a Principina a Mare (Grosseto) dall’8 all’11 settembre. «Il vero scandalo di questa guerra sta nel fatto che a sei mesi dal suo inizio non è ancora stata formulata una proposta dio un negoziato», prosegue, «e stiamo assistendo a questo conflitto come a una partita di calcio come tifosi sugli opposti spalti, incapaci di comprendere che sul terreno muoiono sia gli ucraini sia i russi. Questo risulterà in un grande massacro collettivo che non porterà ...

