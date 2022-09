lametino : `Ndrangheta in Lombardia, scarcerato ex pugile Terlizzi: va a domiciliari - -

... ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei Famosi arrestato tre giorni fa nell'inchiesta milanese che ha portato in carcere anche Davide Flachi, figlio dello storico boss della 'Pepè ...: chi è Franco Terlizzi, l'ex pugile fermato a Milano Franco Terlizzi . ': chi è Franco Terlizzi, l'ex pugile fermato a Milano . ': chi è Franco Terlizzi, l'ex pugile ... 'Ndrangheta:scarcerato ex pugile Terlizzi,va a domiciliari Milano - Esce dal carcere di Monza e va ai domiciliari Franco Terlizzi, ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei Famosi arrestato tre giorni fa nell'inchiesta milanese che ha portato in carcere anche ...La decisione del Gip di Monza nei confronti dell'ex concorrente dell'Isola dei famosi arrestato tre giorni fa insieme ad altre 12 persone ...