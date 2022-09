Lazio, testa al Verona: Sarri lancia Marcos Antonio (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA - Non c'è tempo per godersi la vittoria in Europa League contro il Feyenoord, la Lazio torna subito in campo per preparare la prossima partita di campionato domenica contro il Verona (ore 18). ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA - Non c'è tempo per godersi la vittoria in Europa League contro il Feyenoord, latorna subito in campo per preparare la prossima partita di campionato domenica contro il(ore 18). ...

Lazio, testa al Verona: Sarri lancia Marcos Antonio ROMA - Non c'è tempo per godersi la vittoria in Europa League contro il Feyenoord, la Lazio torna subito in campo per preparare la prossima partita di campionato domenica contro il Verona (ore 18). Questo periodo è ricco di sfide, si gioca ogni tre giorni senza respiro. Sarri pronto a ... Lazio, Immobile esulta dopo il Feyenoord: messaggio sui social Sui social, Ciro ha postato una storia per i tifosi e per tutto l'ambiente biancoceleste: " Buona la prima in Europa, testa al campionato ". Domenica c'è il Verona, lui è già pronto e da capitano ...