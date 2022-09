Intervista a Carolei in occasione della release di “Bugie bianche”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 settembre 2022) 9 Settembre –pubblica il nuovo singoloper Gotham Dischi e finisce dritto dritto in moltissime playlist editoriali di Spotify e in copertina di Fresh Finds Italia con il suo brano sincero dal ritornello catchy. Chi è che non ha mai detto? Quelle, a fin di bene, quelle che non fanno male L'articolo