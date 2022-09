I potenti del Mondo ai funerali della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) A Londra e in tutto il Regno Unito prosegue l’ondata di commozione dopo la morte della Regina Elisabetta, la longeva monarca che con il suo Regno ha attraversato due secoli. Saranno 10 i giorni di lutto per i sudditi. Il funerale si terrà lunedì 19 settembre. In questa occasione i potenti del Mondo saranno a Londra. A quanto si apprende tra gli assenti ci sarà lo “zar” russo Vladimir Putin. Ci sarà invece il suo “nemico” il presidente americano Joe Biden. Lo confermano fonti della Casa Bianca alla Nbc. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parteciperà ai funerali di Stato della Regina Elisabetta. Lo riferisce il suo portavoce Eric Mamer. Attesi i monarchi di mezza Europa, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 settembre 2022) A Londra e in tutto il Regno Unito prosegue l’ondata di commozione dopo la morte, la longeva monarca che con il suo Regno ha attraversato due secoli. Saranno 10 i giorni di lutto per i sudditi. Il funerale si terrà lunedì 19 settembre. In questa occasione idelsaranno a Londra. A quanto si apprende tra gli assenti ci sarà lo “zar” russo Vladimir Putin. Ci sarà invece il suo “nemico” il presidente americano Joe Biden. Lo confermano fontiCasa Bianca alla Nbc. Anche la presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen, parteciperà aidi Stato. Lo riferisce il suo portavoce Eric Mamer. Attesi i monarchi di mezza Europa, ...

angelopelloni : Uno dei Papi più forti e carismatici, in grado di trascinare le masse, è stato certamente San Giovanni Paolo II! Er… - mattiamattiaaa : RT @Moonlightshad1: @carloemme50 @PBerizzi Il mondo è pieno di gente che vive con rigorosa dignità, quello che come sempre manca in Italia… - ZseppHd : RT @Moonlightshad1: @carloemme50 @PBerizzi Il mondo è pieno di gente che vive con rigorosa dignità, quello che come sempre manca in Italia… - WorksInItalian : Rivedendo proprio ieri quel video in cui la Regina riprese Berlusconi, che dopo la foto aveva gridato “Mister Obama… - Moonlightshad1 : @carloemme50 @PBerizzi Il mondo è pieno di gente che vive con rigorosa dignità, quello che come sempre manca in Ita… -