“GF VIP” 7 | Pamela Prati concorrente ufficiale | la reazione di Pamela Perricciolo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 settembre 2022)sarà una delle concorrenti del “GF VIP” 7, reality show in onda dal 19 settembre in prima serata su Canale 5. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è divenuta. Insieme a lei ci saranno Giovanni Ciacci e Wilma Goich, unici concorrenti già ufficializzati di questa settima edizione. Ma volete sapere qual è stata ladi, ex agente della, alla notizia? Se siete curiosi vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…), terribile dramma: cos’è successoal “GF VIP” 7 Adesso è: ...