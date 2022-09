Fallisce il vertice europeo sul gas. E per noi sono guai

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 settembre 2022) Niente da fare. Nonostante l’ottimismo ostentato a Roma, la proposta del governo italiano di imporre un tetto al prezzo del gas non è stata approvata dal consiglio straordinario dei ministri dell’energia dell’Unione riunito venerdì 9 settembre. I ministri silimitati ad invitare la Commissione a proporre entro metà settembre interventi per “limitare l’impatto eccezionale dei prezzi elevati del gas sull’elettricità sui mercati all’ingrosso e sui clienti” e “misure coordinate di riduzione della domanda dielettricità in tutta l’Ue”. Ma la decisione su un tetto al prezzo del gas slitta a ottobre, e dovrà essere presa dai capi di governo dei Paesi il 6-7 ottobre o il 20-21 dello stesso mese. Una decisione shock soprattutto per l'Italia che da settimane chiedeva azioni concrete e rapide in questo senso, ultimo il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio ...