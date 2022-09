Elezioni, l’ultimo sondaggio: FdI al 25%, PD in netto calo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo sondaggio prima del silenzio demoscopico in vista delle Elezioni del 25 settembre. Il Centrodestra è avanti di 19 punti, nel Centrosinistra il PD perde quasi 3 punti in una settimana. Da domani 10 settembre le rilevazioni non saranno più consentite: si entra infatti nelle due settimane antecedenti il voto. l’ultimo sondaggio che vi proponiamo è quello di Nando Pagnoncelli, apparso sul Corriere della Sera. Ci sono cambiamenti di rilievo su base settimanale. I punti salienti riguardano la crescita di Fratelli d’Italia, del Movimento Cinque Stelle e del Terzo Polo (Azione e Italia viva) e la flessione del PD e della Lega. Foto Ansa/Matteo BazziSecondo il sondaggio il partito guidato da Giorgia Meloni – che fra un mese potrebbe diventare la prima premier donna nella storia d’Italia – consolida il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimoprima del silenzio demoscopico in vista delledel 25 settembre. Il Centrodestra è avanti di 19 punti, nel Centrosinistra il PD perde quasi 3 punti in una settimana. Da domani 10 settembre le rilevazioni non saranno più consentite: si entra infatti nelle due settimane antecedenti il voto.che vi proponiamo è quello di Nando Pagnoncelli, apparso sul Corriere della Sera. Ci sono cambiamenti di rilievo su base settimanale. I punti salienti riguardano la crescita di Fratelli d’Italia, del Movimento Cinque Stelle e del Terzo Polo (Azione e Italia viva) e la flessione del PD e della Lega. Foto Ansa/Matteo BazziSecondo ilil partito guidato da Giorgia Meloni – che fra un mese potrebbe diventare la prima premier donna nella storia d’Italia – consolida il ...

