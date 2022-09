Diletta Leotta | con quel vestito scatena i fan | Bellissima

(Di venerdì 9 settembre 2022) I fan dinon si sono trattenuti davanti alla foto della loro beniamina: avete visto ilche ha indossato?, guardate. La nota conduttrice non smette mai di far parlare di sé. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su uno scatto che è diventato virale in men che non si L'articolo, coni fanchemusica.it.

ferrantelli94 : RT @RPozzolli: Bene, l’accordo con Diletta Leotta è next level ???? adesso però possiamo pensare al campo? Grazie mille @Inter - DLudovica : @angianna78 @alfonso_Pa14 @DiegoDeLucaTwit Anche perché lo stesso Spalletti nell’intervista a Diletta Leotta ha par… - Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - Vitojumped : RT @smgii1908: @Inter @Radio105 PIF ci sta già portando Diletta Leotta, pazzesca la nostra proprietà - SIMONE4ESPOSITO : RT @smgii1908: @Inter @Radio105 PIF ci sta già portando Diletta Leotta, pazzesca la nostra proprietà -

CalcioToday.it

Anche nell'intervista contornò su Napoli - Barcellona 2 - 4, dicendo che il Napoli gli era piaciuto più nella gara di ritorno che all'andata quando pareggiammo 1 - 1 al Camp Nou.e Monica Bertini accendono i social network con una sfida senza esclusione di colpi: impossibile scegliere. Sono come il giorno e la notte. Come il sole e la luna. Come il buio e la ... Diletta Leotta, la risposta in diretta fa impazzire tutti: fan senza parole Quanti voti prenderebbe il partito che volesse togliere l’esclusiva del calcio alla piattaforma Probabilmente molti. Ecco come e perché una app ...Diletta Leotta e Monica Bertini accendono i social network con una sfida senza esclusione di colpi: impossibile scegliere.