(Di venerdì 9 settembre 2022) MADRID () - Sarebbe terminato in rissa il tentativo delVallecano di acquistare, sul gong della sessione estiva di calciomercato, Raul De, 28 anni il prossimo 17 ottobre, fuori dal ...

Mercato_SerieA : Dalla Spagna: 'Finisce a pugni tra il presidente del Rayo e l'agente di De Tomas' - sportli26181512 : Dalla Spagna: 'Finisce a pugni tra il presidente del Rayo e l'agente di #DeTomas': Sarebbe terminata nel peggiore d…

Corriere dello Sport

MADRID () - Sarebbe terminato in rissa il tentativo del Rayo Vallecano di acquistare, sul gong della sessione estiva di calciomercato, Raul De Tomas , 28 anni il prossimo 17 ottobre, fuori dal progetto ...... ma il price cap ha un guaio L'Ue guarda allae studia la riforma del mercato dell'energia ... Potrebbe perfino risorgere in una forma diversa da quella annunciata mercoledìpresidente della ... Dalla Spagna: "Finisce a pugni tra il presidente del Rayo e l'agente di De Tomas" Sarebbe terminata nel peggiore dei modi la trattativa tra il club madrileno e l'entourage del 27enne attaccante ispano-dominicano, fuori dal progetto dell'Espanyol ...VUELTA DI SPAGNA - Dopo qualche giorno di riflessione, torna a parlare Primoz Roglic dopo il ritiro dalla Vuelta per la caduta violentissima nel finale di ...