Dal Liceo del Made in Italy alla gita gratis a Roma per tutti: ecco le proposte più strane dei partiti (Di venerdì 9 settembre 2022) Se Fratelli d'Italia vincerà le elezioni, nell'ordinamento scolastico nazionale sarà istituito un nuovo indirizzo: il Liceo del Made in Italy, con l'obiettivo di formare gli studenti «dal punto di vista della conoscenza della produzione italiana di alto livello». Gli alleati della Lega, d'altro canto, puntano a inserire nei programmi educativi una nuova materia di studio: «L'insegnamento dell'audiovisivo», in quanto «strumento che faciliti l'apprendimento delle materie didattiche». Se al Movimento 5 Stelle capitasse di tornare al governo, poi, non ci penserebbe due volte a introdurre una Scuola dei Mestieri «per valorizzare e recuperare la tradizione dell'artigianato italiano». Carlo Calenda e Matteo Renzi, invece, vorrebbero garantire a tutti i giovani fra i 18 e i 25 anni un soggiorno gratis di due ...

