Convocati Barcellona | Xavi chiama Bellerin e Alonso contro il Cadice

(Di venerdì 9 settembre 2022)per la prima volta: entrambi sono a disposizioneilha diramato la lista deidelper il match in casa del. Prima volta per i neo arrivi. PORTIERI: Ter Stegen, Inaki Pena, Arnau Tenas. DIFENSORI: Bellerín, Piqué, Araujo, Christensen,, Koundé, Balde, Jordi Alba, Eric Garcia. CENTROCAMPISTI: Busquets, Pedri, Kessié, de Jong, Gavi, Pablo Torre. ATTACCANTI: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Depay, Raphinha. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In vista del match di Liga contro il Cadice il tecnico del Barcellona Xavi ha stilato la lista dei convocati: ci sono Bellerìn e Marcos Alonso. Il tecnico Xavi è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato di domani 10 settembre del Barcellona contro il Cadice: "Nelle ultime quattro partite è stato un avversario che ci ha dato problemi..."