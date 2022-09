(Di venerdì 9 settembre 2022) Il momento che molti stavano aspettando è arrivato: anche quest’anno, proprio ieri, è stato pubblicato sul sito dell’INPS il bando ‘2021-2022’, che è unriservato ad alcune categorie. In ‘palio’ ben 10.000di: ma quali sono i? Efare? A chi è rivolto ilIl, stando al bando pubblicato ieri sul sito dell’istituto di previdenza sociale, è relativo ai risultati dell’anno scolastico 2021-2022. E chi rientra neipotrà partecipare per ottenere dellediper la frequenza di scuole di primo e secondo grado. Il bando è riservato ai figli o ...

