Ultime Notizie – Mostra Venezia, in ginocchio col diamante: proposta di matrimonio sul red carpet (Di giovedì 8 settembre 2022) proposta di matrimonio a sorpresa sul red carpet della 79ma Mostra di Venezia. La fortunata è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista del Grande Fratello, sul red carpet del Lido con il fidanzato Alessandro Basciano. Mentre i due sfilavano sul tappeto rosso, all’improvviso lui si è inginocchiato davanti a flash e telecamere, tirando fuori dalla tasca una scatola con un anello di fidanzamento e chiedendo alla giovane di sposarlo. Dopo un primo momento di commozione e incredulità, la tronista ha baciato il futuro sposo lasciando intuire che la risposta sia un pieno “sì”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)dia sorpresa sul reddella 79madi. La fortunata è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista del Grande Fratello, sul reddel Lido con il fidanzato Alessandro Basciano. Mentre i due sfilavano sul tappeto rosso, all’improvviso lui si è inginocchiato davanti a flash e telecamere, tirando fuori dalla tasca una scatola con un anello di fidanzamento e chiedendo alla giovane di sposarlo. Dopo un primo momento di commozione e incredulità, la tronista ha baciato il futuro sposo lasciando intuire che la risposta sia un pieno “sì”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Tomas1374 : RT @junews24com: Tifoso maglia Liverpool: Daspo di 2 anni dopo Fiorentina Juve. I dettagli - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (08/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -