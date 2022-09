Ultime Notizie – Europa League, Lazio-Feyenoord 4-2 – Adnkronos.com (Di giovedì 8 settembre 2022) Per i padroni di casa in gol Luis Alberto al 4?, Felipe Anderson al 15? e Vecino, autore di una doppietta al 28? e al 63? La Lazio sconfigge 4-2 il Feyenoord in un match valido per la prima giornata del gruppo F di Europa League disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per i padroni di casa in gol Luis Alberto al 4?, Felipe Anderson al 15? e Vecino, autore di una doppietta al 28? e al 63?. Per gli olandesi due reti di Gimenez a segno al 69? su rigore e all’88’. Nell’altra partita del girone gli austriaci dello Sturm Graz superano 1-0 i danesi del Midtjylland. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Per i padroni di casa in gol Luis Alberto al 4?, Felipe Anderson al 15? e Vecino, autore di una doppietta al 28? e al 63? Lasconfigge 4-2 ilin un match valido per la prima giornata del gruppo F didisputato allo stadio Olimpico di Roma. Per i padroni di casa in gol Luis Alberto al 4?, Felipe Anderson al 15? e Vecino, autore di una doppietta al 28? e al 63?. Per gli olandesi due reti di Gimenez a segno al 69? su rigore e all’88’. Nell’altra partita del girone gli austriaci dello Sturm Graz superano 1-0 i danesi del Midtjylland., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - uffacheppa : RT @tempoweb: Tra i messaggi spunta quello di #Putin, cosa ha scritto a re #Carlo #reginaelisabetta #queenelizabeth #8settembre #iltempoquo… - cge_bb : io e i miei amici in uno stellato y va in bagno 5 minuti dopo va anche j j torna, y no c: “y che fine ha fatto?” y… -