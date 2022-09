Uefa, Ceferin sulla Regina Elisabetta: “Una delle figure più rispettate al mondo, siamo molto dispiaciuti” (Di giovedì 8 settembre 2022) La Uefa, tramite una nota ufficiale c0n le parole del presidente Ceferin, si è unita al cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Questo il messaggio: “La Uefa e il calcio europeo sono veramente dispiaciuti per la scomparsa di sua maestà Regina Elisabetta II, una delle figure più rispettate al mondo. I nostri pensieri vanno alla famiglia al presidente della Football Association, così come ai cittadini del Regno Unito e a quelli di tutto il Commonwealth”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) La, tramite una nota ufficiale c0n le parole del presidente, si è unita al cordoglio per la scomparsa dellaII. Questo il messaggio: “Lae il calcio europeo sono veramenteper la scomparsa di sua maestàII, unapiùal. I nostri pensieri vanno alla famiglia al presidente della Football Association, così come ai cittadini del Regno Unito e a quelli di tutto il Commonwealth”. SportFace.

