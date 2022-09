Tag43: “Repubblica, perfino l’editore Elkann bacchetta Molinari anti-Meloni” (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 sett – La campagna anti-Meloni di Repubblica stanca perfino l’editore John Elkann, che secondo quanto riportato dal Tempo, avrebbe chiesto un cambio di linea alla direzione. Repubblica, Elkann contro Molinari Secondo la fonte – Tag43 – ci sarebbe stato verso le sedi di Repubblica un vero scontro di Elkann contro il direttore Maurizio Molinari. Giovanne Predoni ha scritto: “Si respira una brutta aria nei corridoi che contano di Repubblica dopo la tirata d’orecchie subita dal direttore Maurizio Molinari e arrivata direttamente per mano del padrone, John Elkann. Il continuo sventolio dell’imminente spauracchio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 sett – La campagnadistancaJohn, che secondo quanto riportato dal Tempo, avrebbe chiesto un cambio di linea alla direzione.controSecondo la fonte –– ci sarebbe stato verso le sedi diun vero scontro dicontro il direttore Maurizio. Giovanne Predoni ha scritto: “Si respira una brutta aria nei corridoi che contano didopo la tirata d’orecchie subita dal direttore Maurizioe arrivata direttamente per mano del padrone, John. Il continuo sventolio dell’imminente spauracchio ...

