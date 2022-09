Strage in Canada, il killer ancora in fuga muore dopo l’arresto (Di giovedì 8 settembre 2022) Si è chiusa in Canada la caccia all’uomo dopo la Strage nella riserva della James Smith Cree Nation fra il 4 e il 5 settembre. La polizia stava cercando uno dei due killer ancora in fuga. dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Damien Sanderson, 31 anni, nel pomeriggio del 5 settembre, le forze dell’ordine hanno arrestato il 7 settembre il fratello dell’uomo, Myles Sanderson, 30 anni, che era ancora in fuga e che è morto. Myles infatti, secondo la versione ufficiale, si sarebbe inflitto ferite letali prima di essere bloccato dagli agenti nei pressi della città di Rosthern ed è deceduto qualche ora dopo l’arresto. Le autorità del Canada avevano scatenato la caccia ai fratelli ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Si è chiusa inla caccia all’uomolanella riserva della James Smith Cree Nation fra il 4 e il 5 settembre. La polizia stava cercando uno dei dueinil ritrovamento del corpo senza vita di Damien Sanderson, 31 anni, nel pomeriggio del 5 settembre, le forze dell’ordine hanno arrestato il 7 settembre il fratello dell’uomo, Myles Sanderson, 30 anni, che eraine che è morto. Myles infatti, secondo la versione ufficiale, si sarebbe inflitto ferite letali prima di essere bloccato dagli agenti nei pressi della città di Rosthern ed è deceduto qualche ora. Le autorità delavevano scatenato la caccia ai fratelli ...

