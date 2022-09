Spalletti in conferenza: “Se sei il Napoli devi fare il Napoli ogni giorno” poi la risposta su Osimhen (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante il post-partita di Napoli-Liverpool, mister Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’esaltante vittoria della sua squadra per 4-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp, vice-campione d’Europa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Certaldo: Quanto le è piaciuto il Napoli di questa sera? “Me lo sono goduto perché abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool. Ma bisogna essere lucidi: è una partita che si può fare, se c’è il giusto atteggiamento. Ti rendi conto di fare felici le persone che hanno riempito lo stadio e che aspettavano da tempo di guardare questo tipo di partite. Ma quando sei il Napoli devi ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante il post-partita di-Liverpool, mister Lucianoè intervenuto instampa per commentare l’esaltante vittoria della sua squadra per 4-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp, vice-campione d’Europa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Certaldo: Quanto le è piaciuto ildi questa sera? “Me lo sono goduto perché abbiamo fatto ilcontro una grande come il Liverpool. Ma bisogna essere lucidi: è una partita che si può, se c’è il giusto atteggiamento. Ti rendi conto difelici le persone che hanno riempito lo stadio e che aspettavano da tempo di guardare questo tipo di partite. Ma quando sei il...

