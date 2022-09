Reazione a Catena: malcontento generale, è successo! (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli appassionati del noto programma tornano a prendersela con gli autori del popolare quiz show sfogandosi sui social Nuove polemiche sul quiz show condotto ancora una volta da Marco Liorni. Anche in questo caso al centro del dibattito social il trio Affiatati. nel corso della sfida, andata in onda domenica 3 settembre, i tre ragazzi si sono sfidati con gli altri concorrenti arrivando alla fine con un montepremi davvero corposo, ovvero 124 mila euro. Peccato però, che quando hanno finito la slot approdando a L’Ultima parola si sono ritrovati con un montepremi di soli 969 euro. Cosa è successo? E perchè i fan si sono arrabbiati? (web)Reazione a Catena: il pubblico è stufo! Purtroppo, quello che è accaduto ai tre ragazzi che da settimane stanno prendendo parte al game show non è piaciuto al pubblico. Da casa, i telespettatori si sono ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli appassionati del noto programma tornano a prendersela con gli autori del popolare quiz show sfogandosi sui social Nuove polemiche sul quiz show condotto ancora una volta da Marco Liorni. Anche in questo caso al centro del dibattito social il trio Affiatati. nel corso della sfida, andata in onda domenica 3 settembre, i tre ragazzi si sono sfidati con gli altri concorrenti arrivando alla fine con un montepremi davvero corposo, ovvero 124 mila euro. Peccato però, che quando hanno finito la slot approdando a L’Ultima parola si sono ritrovati con un montepremi di soli 969 euro. Cosa è successo? E perchè i fan si sono arrabbiati? (web): il pubblico è stufo! Purtroppo, quello che è accaduto ai tre ragazzi che da settimane stanno prendendo parte al game show non è piaciuto al pubblico. Da casa, i telespettatori si sono ...

alberto_isidori : @carmelitadurso C'è Reazione a Catena, preparate a un altro Flop. Bum Bum, Rai , ma che è l' entrata del Cinema dei… - LuigiScrimieri : Reazione a Catena e Una Pezza di Lundini unici programmi di livello in Rai. Se la pensi diversamente ti meriti la p… - flashspeeedster : @TrashAnto Vero, ed è proprio dalle 18:30 che la gente si sposta su Rai 1 per aspettare Reazione a Catena - Vale_____98 : @DiMarzio @OfficialASRoma Matic - Cristante.. Mi guardo reazione a catena, faccio prima - Iamdavide1 : @flashspeeedster Vero molti stanno sulla vita in diretta perché dopo c'è reazione a catena -