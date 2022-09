Pat Gelsinger | raffronto Intel e AMD in ambito datacenter

(Di giovedì 8 settembre 2022) Pat, in una conferenza tenuta all’Evercore ISI TMT, ammette il gap attualmente presente con AMD, ma è positivo per il 2025 Gli anni duri che sta passando, in ottica di predominio di mercato si fanno sentire, ednon è certamente ignara alla situazione. Lo sa bene Pat, CEO del team blu, che in una lunga intervista/ conferenza tenuta all’Evercore ISI TMT, ha spiegato la situazione in merito gli ultimi trimestri. Tali parole sono state utilizzate dal CEO; Mentre ricostruiamo il nostro portfolio di prodotti server, nei prossimi due anni prevediamo di crescere più lentamente rispetto al mercato generale dei. Non è qualcosa che ci piace, ma è quanto prevediamo Pat, ha difatti spiegato, anzi commentato, che i profitti dell’ultima curva di andamento sono scesi, i ...

