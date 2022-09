Milan: «Salernitana, la cantera del sud» (Di giovedì 8 settembre 2022) SALERNO – Mattinata importante quella di ieri per la Salernitana con la presentazione ufficiale del nuovo organigramma del settore giovanile granata. Presente l’Amministratore Delegato granata Maurizio Milan intervenuto presso la sede del “Gruppo Noviello” assieme al Responsabile Stefano?Colantuono, al tecnico della Primavera Luca Fusco ed ai professori Fucci e Rubinacci: “Questa è una giornata molto importante per noi -ha esordito Milan- ricordo che qualche mese fa mi si chiedeva del progetto del settore giovanile e questa Proprietà ha subito dimostrato di essere molto pragmatica. Abbiamo individuato in Stefano Colantuono la figura giusta per il ruolo di Responsabile del settore giovanile granata. Stiamo costruendo un progetto che per noi è un vanto, un progetto educativo e di Academy che va oltre la parte sportiva”. Il discorso si è ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 8 settembre 2022) SALERNO – Mattinata importante quella di ieri per lacon la presentazione ufficiale del nuovo organigramma del settore giovanile granata. Presente l’Amministratore Delegato granata Mauriziointervenuto presso la sede del “Gruppo Noviello” assieme al Responsabile Stefano?Colantuono, al tecnico della Primavera Luca Fusco ed ai professori Fucci e Rubinacci: “Questa è una giornata molto importante per noi -ha esordito- ricordo che qualche mese fa mi si chiedeva del progetto del settore giovanile e questa Proprietà ha subito dimostrato di essere molto pragmatica. Abbiamo individuato in Stefano Colantuono la figura giusta per il ruolo di Responsabile del settore giovanile granata. Stiamo costruendo un progetto che per noi è un vanto, un progetto educativo e di Academy che va oltre la parte sportiva”. Il discorso si è ...

