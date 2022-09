Meloni-Letta pronti a tradire gli elettori? La bizzarra (ma possibile) ipotesi di una alleanza rossonera (Di giovedì 8 settembre 2022) Aleggia l’ipotesi di una possibile alleanza rosso-nera fra Giorgia Meloni e Letta. E se è pur sempre fantapolitica, lo è fino a un certo punto: nella Lega, infatti, dilaga il timore che il tentativo di redenzione della Meloni e di discredito verso la Lega stia avendo riscontri anche oltre oceano da quelli che dovrebbero essere gli alleati americani (soprattutto per il timore che escano prove di reciproci interessi con Putin…). E dal canto suo Berlusconi, consapevole del fatto che potrebbe essere “rimesso nella teca” da Fratelli d’Italia, punta alla carta del discredito di entrambi i leader, nella speranza di assicurarsi il posto che i numeri non potranno garantirgli… Se è vero che in amore tutto è possibile, questa massima vale altrettanto per la politica, soprattutto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 settembre 2022) Aleggia l’di unarosso-nera fra Giorgia. E se è pur sempre fantapolitica, lo è fino a un certo punto: nella Lega, infatti, dilaga il timore che il tentativo di redenzione dellae di discredito verso la Lega stia avendo riscontri anche oltre oceano da quelli che dovrebbero essere gli alleati americani (soprattutto per il timore che escano prove di reciproci interessi con Putin…). E dal canto suo Berlusconi, consapevole del fatto che potrebbe essere “rimesso nella teca” da Fratelli d’Italia, punta alla carta del discredito di entrambi i leader, nella speranza di assicurarsi il posto che i numeri non potranno garantirgli… Se è vero che in amore tutto è, questa massima vale altrettanto per la politica, soprattutto ...

