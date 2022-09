Letta in fuorigioco, lasci stare Mattarella (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ansia da sondaggi gioca brutti scherzi, il segretario del Pd tira in ballo a sproposito il capo dello Stato e così mina la terzietà dell'istituzione. Politicamente questa virata dal campo largo all’uno contro tutti non sta funzionando Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ansia da sondaggi gioca brutti scherzi, il segretario del Pd tira in ballo a sproposito il capo dello Stato e così mina la terzietà dell'istituzione. Politicamente questa virata dal campo largo all’uno contro tutti non sta funzionando

