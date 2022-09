La Regina Elisabetta | quando venne a Palermo per pregare Falcone a 5 giorni dalla strage FOTO

(Di giovedì 8 settembre 2022) Laè morta all’età di 96 anni, la notizie è arrivata poco dopo le 19.30.LaII ha regnato per 70 anni, il regno più longevo della Gran Bretagna. Un personaggio che ha fatto la storia, una corona pesante indossata con eleganza, ironia e intelligenza. Molti non sanno che laè venuta in visita adue volte nella sua storia. La prima nel 1980 e la seconda nel 1992, cinquedopo lache scossenel profondo, ladi Capaci dove morì, la moglie e la sua scorta. La visita adel 1980 Nel 1980 lain visita insieme al principe ...

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - Nunzio_G : La scomparsa della regina Elisabetta rappresenta il punto di un pezzo di storia destinato a essere scritto nei libr… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Morta la Regina Elisabetta II, da Biden a Mattarella il mondo politico le rende omaggio. Truss: “La roccia su cui la G… -

... Papa Francesco ha manifestato la sua tristezza per la morte dellaII. 'Porgo sentite condoglianze a Vostra Maestà, ai membri della Famiglia Reale, al Popolo del Regno Unito e del ..."Per tutta la mia vita Sua Maestà, laII è sempre stata lì " scrive in un tweet del frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger ". Nella mia infanzia ricordo di aver visto i momenti ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - Il Manchester United ha onorato la regina Elisabetta II, deceduta oggi in Scozia, scendendo in campo con il lutto al ...L’incoronazione un anno e mezzo dopo, il 2 giugno 1953. Elisabetta II aveva 26 anni ed era già mamma di Carlo e Anna. Ben cinque generazioni hanno visto il regno della Regina Elisabetta che a sua ...