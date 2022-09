Il calcio dilettantistico sannita riparte con i big: manca all’appello un bomber-dirigente (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pò l’anno zero. Pandemia, campionati iniziati con rischio interruzione hanno frenato la passione, quella genuina, dei calciofili sanniti. Le titubanze hanno indebolito un settore che ha patito il covid in maniera smisurata, ma ha contemporaneamente fatto crescere, con tanto di crisi di astinenza, la voglia di rimettersi in gioco. Ed allora, questa stagione che va ad iniziare ha una nube in meno (il covid non sembra al momento un deterrente) e tanti protagonisti in più, vecchi e nuovi. Qualcuno è rientrato dalla porta principale, altri hanno rilanciato le proprie ambizioni. Il campionato di Promozione appare quello di grande interesse dove, tanto per rimanere in tema di ‘ritorni’ ed ‘evergreen’, la Forza e Coraggio sembra aver rilanciato le propria voglia di scrivere per l’ennesima volta la storia del calcio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ un pò l’anno zero. Pandemia, campionati iniziati con rischio interruzione hanno frenato la passione, quella genuina, deifili sanniti. Le titubanze hanno indebolito un settore che ha patito il covid in maniera smisurata, ma ha contemporaneamente fatto crescere, con tanto di crisi di astinenza, la voglia di rimettersi in gioco. Ed allora, questa stagione che va ad iniziare ha una nube in meno (il covid non sembra al momento un deterrente) e tanti protagonisti in più, vecchi e nuovi. Qualcuno è rientrato dalla porta principale, altri hanno rilanciato le proprie ambizioni. Il campionato di Promozione appare quello di grande interesse dove, tanto per rimanere in tema di ‘ritorni’ ed ‘evergreen’, la Forza e Coraggio sembra aver rilanciato le propria voglia di scrivere per l’ennesima volta la storia del...

