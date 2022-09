GOD SAVE THE QUEEN. LA REGINA E QUELLA PASSIONE PER LE CORSE DEI CAVALLI (Di giovedì 8 settembre 2022) La fine di un’era. La REGINA Elisabetta II si è spenta nella serata odierna, più precisamente alle ore 19.33 dell’8 Settembre. A rendere nota la notizia è stao Sir Christopher Geidt, segretario privato di sua maestà, che ha telefonato al primo ministro britannico pronunciando le parole “London Bridge is Down”, letteralmente “il ponte di Londra è caduto”, messaggio in codice per annunciare il decesso di Elisabetta e l’inizio dell’operazione London Bridge, che sarà attuata nei prossimi giorni. Elisabetta aveva una PASSIONE sfegatata per lo sport e una PASSIONE irrefrenabile verso le CORSE dei CAVALLI. L’ex, ormai, REGINA del Regno Unito possedeva un grande attrazione verso i CAVALLI, il suo vero hobby, il suo divertimento, la sua grande PASSIONE. Nei ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) La fine di un’era. LaElisabetta II si è spenta nella serata odierna, più precisamente alle ore 19.33 dell’8 Settembre. A rendere nota la notizia è stao Sir Christopher Geidt, segretario privato di sua maestà, che ha telefonato al primo ministro britannico pronunciando le parole “London Bridge is Down”, letteralmente “il ponte di Londra è caduto”, messaggio in codice per annunciare il decesso di Elisabetta e l’inizio dell’operazione London Bridge, che sarà attuata nei prossimi giorni. Elisabetta aveva unasfegatata per lo sport e unairrefrenabile verso ledei. L’ex, ormai,del Regno Unito possedeva un grande attrazione verso i, il suo vero hobby, il suo divertimento, la sua grande. Nei ...

