Fanno il test del Dna e scoprono di essere fratello e sorella: “Siamo fidanzati da sei anni, sono scioccata” (Di giovedì 8 settembre 2022) Erano fidanzati da sei anni e avevano pianificato il loro futuro insieme. Poi, tramite un test del Dna – a cui si erano sottoposti per scoprire di più sulle loro famiglie –, le loro certezze si sono sgretolate. Entrambi orfani e adottati da piccoli, hanno scoperto di essere fratello e sorella. L’incredibile storia è diventata di dominio pubblico dopo che la ragazza ha condiviso l’accaduto su ‘offmychest’, un forum anonimo di supporto psicologico di Reddit. “Ho 30 anni e mio fratello ne ha 32. Lo chiamerò il mio ragazzo per la maggior parte del tempo mentre scrivo questo. sono stata adottata da bambina, anche se l’ho scoperto solo al liceo, ma non mi è mai importato, amo i miei genitori e i miei genitori mi adorano. Chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Eranoda seie avevano pianificato il loro futuro insieme. Poi, tramite undel Dna – a cui si erano sottoposti per scoprire di più sulle loro famiglie –, le loro certezze sisgretolate. Entrambi orfani e adottati da piccoli, hanno scoperto di. L’incredibile storia è diventata di dominio pubblico dopo che la ragazza ha condiviso l’accaduto su ‘offmychest’, un forum anonimo di supporto psicologico di Reddit. “Ho 30e mione ha 32. Lo chiamerò il mio ragazzo per la maggior parte del tempo mentre scrivo questo.stata adottata da bambina, anche se l’ho scoperto solo al liceo, ma non mi è mai importato, amo i miei genitori e i miei genitori mi adorano. Chi ...

