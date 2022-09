El Paìs: «Che tristezza le risate di Galtier e Mbappé, le superstar vivono in una bolla individualista» (Di giovedì 8 settembre 2022) Le matte risate in conferenza stampa di Christophe Galtier e Kylian Mbappé sulla polemica ambientalista dei voli e delle trasferte in barca a vela, continuano a produrre un certo stupore sulla stampa internazionale. El Paìs ci torna con un editoriale di appuntito di Rafa Cabeleira, il quale rammenta un vecchio aneddoto retorico: il riccone che fa festa sullo yacht e dice ai suoi ospiti maneggiando un’aragosta “ci sono due tipi di vita. Una è questa, e l’altra non è vita”. Ecco. Per Cabeleira Le superstar del calcio mondiale “vivono in una bolla che non si rompe, non importa quanto forte un uragano la colpisca. Godono -consapevolmente o meno- di quella vita che è la vita, quella dello yacht e dell’aragosta, non quell’altra che, in molti casi, hanno abbandonato per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Le mattein conferenza stampa di Christophee Kyliansulla polemica ambientalista dei voli e delle trasferte in barca a vela, continuano a produrre un certo stupore sulla stampa internazionale. Elci torna con un editoriale di appuntito di Rafa Cabeleira, il quale rammenta un vecchio aneddoto retorico: il riccone che fa festa sullo yacht e dice ai suoi ospiti maneggiando un’aragosta “ci sono due tipi di vita. Una è questa, e l’altra non è vita”. Ecco. Per Cabeleira Ledel calcio mondiale “in unache non si rompe, non importa quanto forte un uragano la colpisca. Godono -consapevolmente o meno- di quella vita che è la vita, quella dello yacht e dell’aragosta, non quell’altra che, in molti casi, hanno abbandonato per ...

