È morta la regina Elisabetta II

(Di giovedì 8 settembre 2022) LaII è. L’annuncio è stato dato dalla BBC e dall’account Twitter della Famiglia reale. La sovrana si sarebbe spenta nel pomeriggio di oggi 8 settembre. Ora il principe Carlo è il nuovo re (Carlo III) e la Duchessa di Cornovaglia è laconsorte. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 Elizabeth Alexandra Mary Windsor (questo il nome completo) era nata il 21 aprile 1926, a Londra. Divennenel 1952, in una cerimonia che, per la prima volta (e contro il parere di Winston Churchill, allora primo ministro inglese) fu trasmessa in televisione. Peraltro divenne ...