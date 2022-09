Calcio: Verona. Hien 'Club storico per crescere, fiero di giocare in A' (Di giovedì 8 settembre 2022) "Contro Immobile sarà una bella sfida, è un grande attaccante", dice lo svedese Verona - Adesso dovrà fare i conti con Ciro Immobile. Procede con buoni risultati l'ambientamento di Isak Hien, nuovo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) "Contro Immobile sarà una bella sfida, è un grande attaccante", dice lo svedese- Adesso dovrà fare i conti con Ciro Immobile. Procede con buoni risultati l'ambientamento di Isak, nuovo ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Verona. Hien 'Club storico per crescere, fiero di giocare in A' - elyciaoo : RT @vin_giorgio: Dal 10 al 25 settembre a Villafranca di Verona il mondiale di #calcio vinto nel 1982 e lo scudetto del Verona del 1984/198… - ItalianSerieA : New post: HIEN: “TANTI I MOTIVI PER SCEGLIERE L’HELLAS VERONA” - vin_giorgio : Dal 10 al 25 settembre a Villafranca di Verona il mondiale di #calcio vinto nel 1982 e lo scudetto del Verona del 1… - ilpodsport : #Calcio Lazio, l'iniziativa per il match con il Verona: una maglia in regalo #ilpodsport -