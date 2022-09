Borghi (Lega): “Sono a favore del rigassificatore ma non a Piombino. Lo si faccia a Gioia Tauro” (Di giovedì 8 settembre 2022) Stamattina la Lega ha proseguito la sua campagna elettorale a Firenze, in piazza dell’Unità d’Italia, col deputato Claudio Borghi: “Siamo sempre a favore di rigassificatori e nucleare, ma bisogna avere buon senso. Ogni volta che si vuol fare qualcosa di forte impatto, si sceglie Piombino. La soluzione era già nelle carte, Gioia Tauro, un’area industriale lontana da centri abitati con un enorme porto e vicina ai colLegamenti infrastrutturali del gas. Ci Sono anni di progettualità. Il gasdotto Algeria-Sardegna-Piombino avrebbe risolto tutto da anni e la colpa della mancata installazione è dell’ex governatore Rossi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Stamattina laha proseguito la sua campagna elettorale a Firenze, in piazza dell’Unità d’Italia, col deputato Claudio: “Siamo sempre adi rigassificatori e nucleare, ma bisogna avere buon senso. Ogni volta che si vuol fare qualcosa di forte impatto, si sceglie. La soluzione era già nelle carte,, un’area industriale lontana da centri abitati con un enorme porto e vicina ai colmenti infrastrutturali del gas. Cianni di progettualità. Il gasdotto Algeria-Sardegna-avrebbe risolto tutto da anni e la colpa della mancata installazione è dell’ex governatore Rossi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

