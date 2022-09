Bonus trasporti | oltre mezzo milione di voucher in una settimana

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Ad unaesatta dal ‘lancio’ delsono gia’ piu’ di 515mila iemessi”. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministero del Lavoro in una nota in cui si sottolinea che si tratta di “un importante risultato finora raggiunto, con l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi globale complessa, causata dai costi energetici in aumento. Numeri nazionali resi possibili anche grazie all’infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il ministero del Lavoro e il ministero delle Infrastrutture, che ha permesso a piu’ di 1,2 milioni di cittadini di accedere agevolmente, in pochi giorni, alla piattaforma digitale realizzata ad hoc, www..lavoro.gov.it, dove e’ possibile in qualsiasi ...